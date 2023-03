Morto Ivano Marescotti a 77 anni | da Roberto Benigni a Ridley Scott | dove lo abbiamo visto

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il mondo del cinema e della televisione nostrani perdono uno dei volti più rappresentativi:si è spento all’età di 77. Nato a Bagnacavallo, nella Bassa Romagna, l’attore e regista se n’è andato dopo una lunga malattia. Attivo sin dagliOttanta,è nato il 4 febbraio 1946. Dopo aver conseguito il diploma presso il liceo artistico, ha lavorato per dieciall’ufficio urbanistica nel comune di Ravenna. E poi, nel 1981, la svolta: l’incontro con il mondo del teatro lo ha spinto a licenziarsi per dedicarsi alla carriera recitativa. Da allora, intraprende si cimenta in diverse produzioni teatrale, fino ad approdare (ufficialmente) sul grande schermo nel 1989, in un piccolo ruolo nel film La ...