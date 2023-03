Morto in ospedale Caserta, giovedì autopsia sul corpo del 31enne Aldo Cristian (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiÈ partito da un mal di schiena il calvario del 31enne Aldo Cristian Mambro, deceduto venerdì 24 marzo all’ospedale di Caserta dove era arrivato nella serata di martedì 21. Sulla sua morte il sostituto della Procura di Santa Maria Capua Vetere Nicola Camerlengo ha aperto un fascicolo di reato per l’ipotesi di omicidio colposo, al momento contro ignoti, e ha ordinato l’autopsia sul corpo del 31enne, che sarà eseguita giovedì 30 marzo con il conferimento dell’incarico al medico legale Antonio Palmieri. A far partire l’indagine, la denuncia presentata dai genitori del 31enne nel pomeriggio di venerdì scorso alla stazione dei carabinieri di Rocca d’Evandro, comune del Casertano al ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiÈ partito da un mal di schiena il calvario delMambro, deceduto venerdì 24 marzo all’didove era arrivato nella serata di martedì 21. Sulla sua morte il sostituto della Procura di Santa Maria Capua Vetere Nicola Camerlengo ha aperto un fascicolo di reato per l’ipotesi di omicidio colposo, al momento contro ignoti, e ha ordinato l’suldel, che sarà eseguita30 marzo con il conferimento dell’incarico al medico legale Antonio Palmieri. A far partire l’indagine, la denuncia presentata dai genitori delnel pomeriggio di venerdì scorso alla stazione dei carabinieri di Rocca d’Evandro, comune delno al ...

