(Di lunedì 27 marzo 2023). La notizia è stata data attraverso le sue pagine social. In particolare, sul profilo facebook è stato indicato che il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : E’ morto Gianni #Minà - ultimoranet : È morto il giornalista e scrittore Gianni Minà. Aveva 84 anni. ?? @ultimoranet - VincenzoCund : RT @GoalItalia: Gianni Minà è morto: aveva 84 anni ?? - Gpzap2 : RT @ROBZIK: Lutto nel giornalismo. È morto Gianni Minà. Aveva 84 anni. - BansCollector : RT @cervovski: È morto uno dei più grandi italiani del ‘900, che per 23 anni ha illuminato anche il nostro secolo vuoto e logoro. Ha fatto… -

... tra i quali Riccardo Cocciante, Raf, Lucio Dalla, Fiorella Mannoia, Mango, Luca Carboni,... Non mi metto a chiedere sui social, altrimenti sarei già. Che ne pensate dell'esplosione a ...La testa di cavallo vedi anche E'l'attore James Caan, aveva 82 anni E sempre a proposito di ... È quella del pestaggio di Carlo, interpretato daRusso, per mano di Santino Corleone (James ...25 gen - 09:30Agnelli, 20 anni fa moriva l'Avvocato. LA FOTOSTORIA Cronaca Nato il 12 marzo del 1921 a Torino, stessa città dove èil 24 gennaio del 2003, è stato per... 24 gen - 07:00 ...

Morto Gianni Minà, il giornalista e conduttore televisivo aveva 84 anni ilmattino.it

Dopo una breve malattia cardiaca è morto Gianni Minà un giornalista, critico musicale e personaggio radiofonico italiano, ampiamente riconosciuto per il suo contributo al giornalismo musicale e alla ...Gianni Minà è morto, profondo lutto nel mondo del giornalismo sportivo italiano. La notizia è stata annunciata dalla pagina social dello stesso Minà: "Ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca.