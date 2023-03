(Di lunedì 27 marzo 2023)forse, qualcunoaiutarlo, anziché girarsi dall’altra parte. Bastava aprire la portiera dell’auto, accorgersi che lui era lì, intrappolato. E oggi la sua famiglia non sarebbe stata qui, a un anno da quella tragedia e dalla sua morte, a cercare testimoni. Forse la storia avrebbe avuto un altro epilogo, ma indietro non si può tornare. E riavvolgere il nastro è impossibile: la triste realtà, in bianco e nero, è un’altra. Restano i se, i ma, i però. E una certezza:, 25 anni, il 26 marzo dello scorso anno ha perso la vita in via dei Castani a Roma, all’incrocio con via dei Faggi, a Centocelle. Erano passate da poco le 4 del mattino quando la sua vettura si è schiantata contro un bus a metano dell’. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Morto carbonizzato dopo l’incidente con il bus Atac: Alessandro Femia poteva salvarsi - infoitinterno : Strazio per la scomparsa di Francesco Panighi, morto carbonizzato sulla sua moto a Varenna - Becmade : RT @Moussolinho: Dopo il broker morto carbonizzato per un incidente in moto pure il perito del tribunale scomparso, manco se investivi con… - Michele68319135 : RT @Moussolinho: Dopo il broker morto carbonizzato per un incidente in moto pure il perito del tribunale scomparso, manco se investivi con… - Moussolinho : Dopo il broker morto carbonizzato per un incidente in moto pure il perito del tribunale scomparso, manco se investi… -

Per cause da dettagliare la moto ha preso fuoco. Accaduto in territorio di Nardò. Il conducente 22enne, David Caracciolo di Monteroni, è. Accaduto nel pom. In mattinata a Foggia, in via Napoli, scontro per cause da dettagliare fra un'auto ed un mezzo del servizio di emergenza 115. Èil conducente della vettura, ...È di unil drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale, all'altezza dello svincolo per San ......". Indica il punto esatto: "La cosa più assurda è che hanno avvertito il fratello, quello è arrivato. Uno della polizia ha detto "Sono proprio diversi da noi. Guardalo, gli èil ...

Dopo l’incidente le auto prendono fuoco, 32enne resta in trappola e muore carbonizzata Leccenews24

Il 25enne è morto il 26 marzo del 2022 andando a schiantarsi contro un bus a metano in via dei Castani. Per la famiglia poteva essere salvato ...Per cause da dettagliare la moto ha preso fuoco. Accaduto in territorio di Nardò. Il conducente 22enne, David Caracciolo di Monteroni, è morto carbonizzato. Accaduto nel pom. In mattinata a Foggia, in ...