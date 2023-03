Morte Gianni Minà, dal ministro Sangiuliano a Fiorella Mannoia: il cordoglio social (Di lunedì 27 marzo 2023) Il ricordo dei colleghi e dei personaggi del mondo dello spettacolo alla notizia della Morte dello scrittore 84enne, dopo oltre 60 anni di carriera fuori dal coro Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 marzo 2023) Il ricordo dei colleghi e dei personaggi del mondo dello spettacolo alla notizia delladello scrittore 84enne, dopo oltre 60 anni di carriera fuori dal coro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ferrazza : Che dispiacere la morte di Gianni Minà, uno dei migliori giornalisti sportivi e non che abbiamo mai avuto. - anco74 : Altro grande compagno che ci lascia. R.I.P. Gianni ovunque si vada dopo la morte ci vedremo lì.? - Rosy46044624 : RT @OrtigiaP: Addio a Gianni Minà, la morte di un mito del giornalismo ricordando le migliaia di trasmissioni sportive di qualità e non sol… - bfogli1 : RT @OrtigiaP: Addio a Gianni Minà, la morte di un mito del giornalismo ricordando le migliaia di trasmissioni sportive di qualità e non sol… - infoitcultura : Gianni Minà chi era: la malattia causa morte del giornalista -