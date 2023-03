Moratti lavora a partito per le Europee che unisca realtà civiche

(Di lunedì 27 marzo 2023) Un/piattaforma su cui far convergere le esperienze maturate in ambito locale con il primo obiettivo di portare le sue componenti a partecipare alle elezioni. È l'obiettivo di Letizia, ex ministro e sindaco di Milano, che dopo il deludente esito delle elezioni regionali in Lombardia, nelle quali era candidata civica e del Terzo Polo, ha riunito per due giorni a San Patrignano eletti e simpatizzanti della propria lista oltre e a rappresentanti di associazioni, partiti, fondazioni edi diverse regioni italiane. Il modello è unnon "personale con una costruzione verticistica e un leader che si impossessa di un`area che viene gestita con criteri privatistici con il conseguente depauperamento dei contenuti"."La mia proposta è di costruire assieme, senza veti, senza ...

Abbonati per leggere anche Leggi ancheoraa un listone per le europee 2024, in stand by i rapporti con il Terzo polo Maternità surrogata, la crociata di Roccella: "È una pratica ...Ma dopo due giorni di riflessioni e incontri a San Patrignano, Letiziaha deciso di riprovarci: prossimo obiettivo, ripresentarsi alle Europee del 2024. I suoi (possibili) compagni di viaggio ...E questo potrebbe essere davvero il nostro apporto piu' importante ha sottolineato. Abbiamo una cornice valoriale a partire dal civismo, che affonda le sue radici storiche nellItalia dei ...

Moratti lavora a partito per europee che unisca realtà civiche ... Agenzia askanews

Ma dopo due giorni di riflessioni e incontri a San Patrignano, Letizia Moratti ha deciso di riprovarci: prossimo obiettivo, ripresentarsi alle Europee del 2024. "Ma è solo una tappa, c'è un elettorato ...L’ex vicepresidente della Lombardia lavora ad un soggetto politico in cui far convergere le esperienze maturate in ambito civico e locale ...