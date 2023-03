Monza-Lazio | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 27 marzo 2023) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I brianzoli per raggiungere matematicamente la salvezza, i biancocelesti per entrare in Champions League.si giocherà domenica 2 aprile 2023 alle ore 15 presso l’U-Power Stadium.: LEPalladino non potrà disporre degli squilificati Izzo e Pessina. Al loro posto pronti Machin e Marlon. In attacco, Ciurria sosterrà le puntè Caprari e Petagna, mentre a centrocampo saranno confermati Birindelli, Sensi e Carlos Augusto. La difesa vedrà agire Caldirola, Pablo Mari e Marlon. Tra i biancocelesti Immobile potrebbe partire titolare dopo l’infortunio muscolare, insieme a Zaccagni e Felipe Anderson in attacco. A centrocampo, Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis ...