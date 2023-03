Monza, interrompe messa con grida in arabo (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Entra in chiesa durante la messa e grida in arabo contro prete, fedeli e statue. E’ successo ieri a Monza, dove un 55enne marocchino con precedenti è stato denunciato per interruzione di funzione religiosa e sanzionato per ubriachezza manifesta. Per l’uomo il questore Marco Odorisio ha anche disposto il collocamento presso il cpr di Potenza. L’episodio risale alla mattina di ieri, domenica 26 marzo, quando due volanti della questura di Monza sono state inviate nella chiesa delle sante Maria, Maddalena e Teresa, dopo che il parroco, la madre superiora e una suora avevano segnalato la presenza di un uomo, che visibilmente alterato innanzi all’altare, stava ostacolando lo svolgimento della messa, gridando delle frasi in lingua araba. I poliziotti, giunti ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Entra in chiesa durante laincontro prete, fedeli e statue. E’ successo ieri a, dove un 55enne marocchino con precedenti è stato denunciato per interruzione di funzione religiosa e sanzionato per ubriachezza manifesta. Per l’uomo il questore Marco Odorisio ha anche disposto il collocamento presso il cpr di Potenza. L’episodio risale alla mattina di ieri, domenica 26 marzo, quando due volanti della questura disono state inviate nella chiesa delle sante Maria, Maddalena e Teresa, dopo che il parroco, la madre superiora e una suora avevano segnalato la presenza di un uomo, che visibilmente alterato innanzi all’altare, stava ostacolando lo svolgimento dellando delle frasi in lingua araba. I poliziotti, giunti ...

