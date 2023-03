Montenegro-Serbia, le formazioni ufficiali: sette 'italiani' in campo (Di lunedì 27 marzo 2023) Ecco le formazioni ufficiali di Montenegro-Serbia (calcio d'inizio ore 20.45). Montenegro (3-5-2): Mijatovic; Vujacic, Savic, Tomasevic; Ve... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 marzo 2023) Ecco ledi(calcio d'inizio ore 20.45).(3-5-2): Mijatovic; Vujacic, Savic, Tomasevic; Ve...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Qualificazioni #Europei2024 | Le formazioni ufficiali di #Montenegro-#Serbia - sportli26181512 : Montenegro-Serbia, le formazioni ufficiali: sette 'italiani' in campo: Ecco le formazioni ufficiali di Montenegro-S… - Bettor_Club : NEW GAME ON??????????? >Europe????>Euro 2024>Montenegro vs. Serbia?50' Montenegro vs. Serbia – Home ( AH +0,75… - DiMarzio : #EURO2024Qualifiers | Le formazioni ufficiali di #Montenegro-#Serbia: 6 'italiani' in campo - Fantacalciok : Montenegro – Serbia: diretta live e risultato in tempo reale -

Qualificazioni Euro 2024 LIVE Conclude il programma il gruppo G ed è scontro al vertice tra Montenegro e Serbia , con l' Ungheria che debutta ospitando la Bulgaria (riposa la Lituania). Ungheria - Bulgaria: diretta live e risultato in tempo reale Se andiamo a vedere la classifica del Gruppo G attualmente é in testa la Serbia con il Montenegro a 3 mentre Ungheria, Bulgaria e Lituania a 0 ma la per la Bulgaria si stratta della prima gara da ... Formazioni ufficiali Montenegro - Serbia: qualificazioni Europei 2024 Le formazioni ufficiali di Montenegro - Serbia, match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2024. Fischio d'inizio alle 20:45 con le due squadre a caccia dei tre punti. Le due formazioni hanno vinto all'esordio e ... Conclude il programma il gruppo G ed è scontro al vertice tra, con l' Ungheria che debutta ospitando la Bulgaria (riposa la Lituania).Se andiamo a vedere la classifica del Gruppo G attualmente é in testa lacon ila 3 mentre Ungheria, Bulgaria e Lituania a 0 ma la per la Bulgaria si stratta della prima gara da ...Le formazioni ufficiali di, match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2024. Fischio d'inizio alle 20:45 con le due squadre a caccia dei tre punti. Le due formazioni hanno vinto all'esordio e ... Montenegro-Serbia, il pronostico: gara tirata, Vlahovic e compagni favoriti La Gazzetta dello Sport Montenegro-Serbia, le formazioni ufficiali: Milinkovic-Savic dal 1', Vlahovic in panchina Tutto pronto per il match della 2ª giornata delle qualificazioni ad EURO 2024, che oggi lunedì 27 marzo alle ore 20:45 presso lo Stadion Pod Goricom, vedrà sfidarsi Montenegro e Serbia. Dopo la ... Diretta Live di Montenegro-Serbia Qualificazioni Europei 2024. La cronaca della partita Montenegro - Serbia è valevole per la Fase a gironi della competizione Qualificazioni Europei 2022/2023. La partita è in programma il giorno 27 marzo alle ore 20:45 allo stadio Podgorica City Stadium ... Tutto pronto per il match della 2ª giornata delle qualificazioni ad EURO 2024, che oggi lunedì 27 marzo alle ore 20:45 presso lo Stadion Pod Goricom, vedrà sfidarsi Montenegro e Serbia. Dopo la ...Montenegro - Serbia è valevole per la Fase a gironi della competizione Qualificazioni Europei 2022/2023. La partita è in programma il giorno 27 marzo alle ore 20:45 allo stadio Podgorica City Stadium ...