Montenegro-Serbia, gol di Vlahovic: sinistro vincente e 1-0 (VIDEO) (Di lunedì 27 marzo 2023) Il VIDEO del gol di Dusan Vlahovic, ancora a segno con la sua Nazionale e capace di sbloccare il sentito match Montenegro-Serbia. Entrato dalla panchina, l’attaccante della Juventus ha segnato l’1-0 al 78?, inserendosi in area di rigore con i tempi giusti e spedendo in rete con il sinistro un preciso cross basso di Mladenovic. Dopo la rete alla Lituania, il centravanti bianconero trova un’altra rete e lascia trasparire ottimi segnali in vista del finale di stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Ildel gol di Dusan, ancora a segno con la sua Nazionale e capace di sbloccare il sentito match. Entrato dalla panchina, l’attaccante della Juventus ha segnato l’1-0 al 78?, inserendosi in area di rigore con i tempi giusti e spedendo in rete con ilun preciso cross basso di Mladenovic. Dopo la rete alla Lituania, il centravanti bianconero trova un’altra rete e lascia trasparire ottimi segnali in vista del finale di stagione. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : ?????????? Adam Marusic e Sergej Milinkovic inseriti nelle formazioni titolari di Montenegro e Serbia - Nichola94584094 : RT @OfficialSSLazio: ?????????? Adam Marusic e Sergej Milinkovic inseriti nelle formazioni titolari di Montenegro e Serbia - vincio963 : RT @tuttosport: ?? Altro gol di #Vlahovic in Nazionale! L’attaccante bianconero firma il vantaggio della #Serbia contro il Montenegro ???? - tuttosport : ?? Altro gol di #Vlahovic in Nazionale! L’attaccante bianconero firma il vantaggio della #Serbia contro il Montenegro ???? - HUGGY1887 : Serbia and Montenegro no be so.. chai -