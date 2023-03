Montagna | Premana | disperso da sabato insieme al suo cane | ritrovati senza vita

(Di lunedì 27 marzo 2023) Milano, 27 mar. (Adnkronos) - E' stato ritrovatol'uomo di cui si erano perse le tracce dascorso. Nel primo pomeriggio di oggi le squadre del Cnsas-Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e del Sagf-Soccorso alpino guardia di finanza, impegnate nelle ricerche, da una cresta che porta da Premaniga verso il Pizzo Alto, hanno notato con il binocolo un, immobile, nella zona del Lago di Deleguaggio di Sotto. Scesi dal versante, molto ripido, innevato e ghiacciato, lo hanno raggiunto e si sono accertati che si trattava deldell'uomo. Così hanno proseguito con la perlustrazione fino a quando hanno trovato anche l'escursionista, riverso a terra, in parte coperto di neve precipitata nel pomeriggio di ieri. Entrambi erano precipitati per diversi metri. L'elisoccorso di Como ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mariquita_la1a : RT @fanpage: Si sono interrotte le ricerche di Andrea Marchesini e del suo cane Tito, usciti sabato per una gita tra le montagne di Premana… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Si sono interrotte le ricerche di Andrea Marchesini e del suo cane Tito, usciti sabato per una gita tra le montagne di Premana… - fanpage : Si sono interrotte le ricerche di Andrea Marchesini e del suo cane Tito, usciti sabato per una gita tra le montagne… - infoitinterno : Premana, 53enne disperso insieme al cane: ieri sera non è tornato dalla gita in montagna - francobus100 : Premana, 53enne disperso insieme al cane: ieri sera non è tornato dalla gita in montagna -

E' stato ritrovato senza vita l'uomo disperso da sabato a, in provincia di Lecco, Andrea il suo nome di battesimo . Nel primo pomeriggio le squadre del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e del Sagf - Soccorso alpino guardia di ...... è partito nel pomeriggio di domenica dopo che l'uomo, uscito sabato per un escursione in... hanno così trovato l'auto, parcheggiata nell'abitato di. Quindi 25 di volontari del ...Era partito per un'escursione innella zona degli alpeggi di(nel Lecchese) insieme al suo cane Tito intorno alle 10 di sabato 25 marzo, ma non è più rientrato e i suoi familiari, non vedendolo rientrare a casa, ...

Premana, Andrea e Tito non si trovano: sono riprese le ricerche IL GIORNO

Milano, 27 mar. (Adnkronos) – E’ stato ritrovato senza vita l’uomo di cui si erano perse le tracce da sabato scorso. Nel primo pomeriggio di oggi le squadre del Cnsas-Corpo nazionale soccorso alpino e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...