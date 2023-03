Molestie sessuali in ospedale, chiede scusa e ottiene sconto di pena (Di lunedì 27 marzo 2023) Un infermiere, giudicato colpevole per aver abusato sessualmente di una paziente ricoverata in ospedale, si è pentito e grazie alle sue scuse è riuscito ad ottenere uno sconto di pena. La decisione è arrivata dalla Corte di Cassazione dell’Aquila. L’uomo in questione aveva approfittato di una paziente ricoverata in Psichiatria mentre questa era stesa sul ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Un infermiere, giudicato colpevole per aver abusato sessualmente di una paziente ricoverata in, si è pentito e grazie alle sue scuse è riuscito ad ottenere unodi. La decisione è arrivata dalla Corte di Cassazione dell’Aquila. L’uomo in questione aveva approfittato di una paziente ricoverata in Psichiatria mentre questa era stesa sul ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : Molestie, violenze sessuali, colpi sparati ad altezza volto, persone scomparse, accecate, o addirittura uccise. In… - LucisanoSilvia : Molestie sessuali su una paziente,sconto di pena per un infermiere perchè 'si è scusato'La conseguenza di questa se… - LBasemi : Molestie sessuali su una paziente, sconto di pena per un infermiere perchè 'si è scusato' La conseguenza di questa… - Console_Tribe : Chris Avellone assolto dalle accuse di molestie sessuali: ottiene scuse e un risarcimento - - DeodatoRibeira : RT @ImolaOggi: Molestie sessuali su una paziente, sconto di pena per un infermiere perchè 'si è scusato' La conseguenza di questa sentenza… -