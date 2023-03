Molesta il titolare di un bar e danneggia auto della polizia | arrestato

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ entrato nel bar ed ha iniziato ad importunare ile poi alcuni clienti. Poi alla vistanon si è fermato. Anzi a calci e pugni hato la ‘volante‘ ma è stato bloccato dai poliziotti a seguito di una colluttazione. Il fatto è accaduto a Frattamaggiore (Napoli). In manette è finito uno straniero di 33 anni che dovrà rispondere di lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale emento di beniPubblica Amministrazione. L’uomo una volta condotto in commissariato ha continuato ad avere atteggiamenti aggressivi nei confronti degli agenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

