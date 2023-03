Mobilità, ecco il progetto Pollicino: il trasporto del futuro si disegna con un’app (Di lunedì 27 marzo 2023) Le città sono pronte a programmare la Mobilità del futuro sempre più condivisa, elettrica e digitale? Una prima risposta può venire grazie all’app Pollicino che, attraverso un mezzo futuribile come lo smartphone, utilizza una delle più recenti tecniche d’indagine, la Future Mobility Survey che fotografa tutti gli spostamenti in città grazie alla collaborazione dei cittadini che ne consentono la registrazione anonima grazie all’ app installata sul proprio smartphone. Pollicino, un progetto pilota tra i primi in Europa che è nato dalla collaborazione fra la Fondazione per lo sviluppo sostenibile, il Ministero dei Trasporti e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sperimentato per la prima volta a Bologna, è stato presentato oggi a Milano dall’Osservatorio Sharing Mobility con il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 marzo 2023) Le città sono pronte a programmare ladelsempre più condivisa, elettrica e digitale? Una prima risposta può venire grazie all’appche, attraverso un mezzo futuribile come lo smartphone, utilizza una delle più recenti tecniche d’indagine, la Future Mobility Survey che fotografa tutti gli spostamenti in città grazie alla collaborazione dei cittadini che ne consentono la registrazione anonima grazie all’ app installata sul proprio smartphone., unpilota tra i primi in Europa che è nato dalla collaborazione fra la Fondazione per lo sviluppo sostenibile, il Ministero dei Trasporti e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sperimentato per la prima volta a Bologna, è stato presentato oggi a Milano dall’Osservatorio Sharing Mobility con il ...

