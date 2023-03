(Di lunedì 27 marzo 2023) Adesso possono far parte degli equipaggi delle ambulanze impiegate nell'emergenza. 150 le ore di lezioni e di pratica per ottenere questo risultato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaudioAita1 : Due meravigliosi carri funebri in esposizione all'interno della chiesa della Misericordia di Monte San Savino (AR),… -

Adesso possono far parte degli equipaggi delle ambulanze impiegate nell'emergenza. 150 le ore di lezioni e di pratica per ottenere questo risultatoUna mamma aretina ha dato alla luce il suo primo figlio con l'assistenza di Luisa e Andrea, due soccorritori di livello avanzato delladiDomenica 12 marzo con partenza alle ore 9:15 dal Lidodi Castiglione del Lago scatta la ventunesima edizione della Strasimeno, con un prologo ...di Castiglione del Lago, Circolo ...

Misericordia di Arezzo: “laureati” 18 nuovi soccorritori di livello avanzato ArezzoNotizie

Adesso possono far parte degli equipaggi delle ambulanze impiegate nell’emergenza. 150 le ore di lezioni e di pratica per ottenere questo risultato ...Arezzo, 23 marzo 2023 – Sono rimasti solo pochi posti per il corso di pedagogia della salute voluto fortemente dalla misericordia di Arezzo. Il corso è completamente gratuito e mira a sviluppare la re ...