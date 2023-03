Minori: Appendino a Roccella, 'gioca irresponsabilmente su diritti bambini' (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Sostengo convintamente la posizione di quei sindaci che hanno deciso di andare avanti a testa alta con le registrazioni anagrafiche dei figli di coppie omogenitoriali. Conosco le difficoltà e i rischi che i primi cittadini corrono, essendo stata la prima sindaca in Italia a compiere questo atto. Ma davanti all'ondata repressiva che si sta giocando sulla pelle dei cittadini più fragili, i bambini, avessi ancora la fascia tricolore addosso proseguirei senza indugio con le registrazioni". Così la deputata M5S, Chiara Appendino. "Alla ministra Roccella - prosegue l'ex sindaco di Torino - che chiama gli amministratori locali alle proprie responsabilità, dico che nessuno più dei sindaci, che ogni giorno sono in primissima linea al fianco dei propri cittadini, sa che il valore della responsabilità ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Sostengo convintamente la posizione di quei sindaci che hanno deciso di andare avanti a testa alta con le registrazioni anagrafiche dei figli di coppie omogenitoriali. Conosco le difficoltà e i rischi che i primi cittadini corrono, essendo stata la prima sindaca in Italia a compiere questo atto. Ma davanti all'ondata repressiva che si stando sulla pelle dei cittadini più fragili, i, avessi ancora la fascia tricolore addosso proseguirei senza indugio con le registrazioni". Così la deputata M5S, Chiara. "Alla ministra- prosegue l'ex sindaco di Torino - che chiama gli amministratori locali alle proprie responsabilità, dico che nessuno più dei sindaci, che ogni giorno sono in primissima linea al fianco dei propri cittadini, sa che il valore della responsabilità ...

