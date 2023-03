Milano, raid in una sala slot. Donna accoltellata da un rapinatore (Di lunedì 27 marzo 2023) Il raid è avvenuto in una sala slot di via Monte Generoso. La Donna è stata soccorsa con un'ambulanza, ma non è in pericolo di vita. Il bandito si è dato alla fuga col bottino Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) Ilè avvenuto in unadi via Monte Generoso. Laè stata soccorsa con un'ambulanza, ma non è in pericolo di vita. Il bandito si è dato alla fuga col bottino

