Milano, ragazza di 28 anni muore dopo intervento per dimagrire a Rozzano. Indaga la Procura (Di lunedì 27 marzo 2023) Una ragazza di 28 anni è morta undici giorni dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico per dimagrire. La ragazza, a cui era stato applicato un bypass gastrico, è deceduta lo scorso 19 marzo all’ospedale Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano, lo stesso dove era stata operata. ragazza muore dopo intervento chirurgico per ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Unadi 28è morta undici giorniessere stata sottoposta a unchirurgico per. La, a cui era stato applicato un bypass gastrico, è deceduta lo scorso 19 marzo all’ospedale Humanitas di, in provincia di, lo stesso dove era stata operata.chirurgico per ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Con una #legge che era in discussione, questa ragazza sarebbe rimasta in carcere, ma il #Pd ha ritirato la proposta… - maxx6611 : @lidiamargherita @Lorenzo36522471 Avevo un panificio a Milano e non ho mai, e ribadisco mai, trovato un italiano/a… - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Cocks, pistole, identità celate, Milano con il velo. Chi è davvero il dottor Zeta? - Francesco0203 : @SociosItalia @Inter ma ti pare che vinco due biglietti per inter fiorentina allo skybox proprio il giorno in cui s… - repubblica : Ragazza di 28 anni muore dopo l'intervento per perdere peso: inchiesta per omicidio colposo a Milano [di Sandro De… -