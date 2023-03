Milano, il forte vento fa cadere alberi e tegole dai tetti: colpite le auto. Le immagini (Di lunedì 27 marzo 2023) Il forte vento che soffia a Milano ha fatto cadere alberi e tegole, senza per il momento provocare feriti. Lo fanno sapere i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, impegnati in diversi interventi in città. In particolare in via Tiraboschi, in zona Porta Romana, due auto sono rimaste coinvolte nella caduta di un albero. È un intenso flusso di correnti in quota – spiega Arpa Lombardia nel bollettino meteorologico diffuso oggi – a determinare una “marcata ventilazione” su tutta la Lombardia. Si tratta di venti da nord o da nordovest, a carattere favonico, che in pianura soffiano moderati o localmente forti, soprattutto sulle zone occidentali. Il fenomeno tenderà ad attenuarsi in serata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Ilche soffia aha fatto, senza per il momento provocare feriti. Lo fanno sapere i vigili del fuoco del comando provinciale di, impegnati in diversi interventi in città. In particolare in via Tiraboschi, in zona Porta Romana, duesono rimaste coinvolte nella caduta di un albero. È un intenso flusso di correnti in quota – spiega Arpa Lombardia nel bollettino meteorologico diffuso oggi – a determinare una “marcata ventilazione” su tutta la Lombardia. Si tratta di venti da nord o da nordovest, a carattere favonico, che in pianura soffiano moderati o localmente forti, soprattutto sulle zone occidentali. Il fenomeno tenderà ad attenuarsi in serata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

