Milano: Humanitas, 'profondo cordoglio per morte ragazza dopo intervento' (Di lunedì 27 marzo 2023) Milano, 27 mar. (Adnkronos) - Humanitas esprime "profondo cordoglio ai familiari per la scomparsa di A.G", la ragazza di 28 anni morta dopo esseri sottoposta a un intervento di chirurgia bariatrica per la riduzione del peso. morte su cui la procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo senza indagati e ha disposto il sequestro della cartella clinica. Si tratta di un'iniziativa tecnica, finalizzata a capire quanto successo e cosa abbia causato il decesso. "La paziente, sottoposta ad intervento chirurgico, era stata dimessa dall'ospedale in pieno benessere in data 8 marzo 2023. Il 19 marzo è stata ricoverata in pronto soccorso in condizioni critiche, sottoposta a rianimazione e quindi ricoverata in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023), 27 mar. (Adnkronos) -esprime "ai familiari per la scomparsa di A.G", ladi 28 anni mortaesseri sottoposta a undi chirurgia bariatrica per la riduzione del peso.su cui la procura diha aperto un fascicolo per omicidio colposo senza indagati e ha disposto il sequestro della cartella clinica. Si tratta di un'iniziativa tecnica, finalizzata a capire quanto successo e cosa abbia causato il decesso. "La paziente, sottoposta adchirurgico, era stata dimessa dall'ospedale in pieno benessere in data 8 marzo 2023. Il 19 marzo è stata ricoverata in pronto soccorso in condizioni critiche, sottoposta a rianimazione e quindi ricoverata in ...

