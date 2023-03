Milano-Cortina 2026, A.Fontana: “Vogliamo completare le opere, ottimisti su ritardi accumulati” (Di lunedì 27 marzo 2023) Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha parlato dei Giochi di Milano-Cortina 2026 a margine di un incontro con il presidente di Assolombarda e gli imprenditori del Consiglio generale in cui si è discusso di alcuni argomenti strategici per le imprese locali: “Stiamo recuperando tutti i ritardi accumulati e, come ribadito dal ministro Abodi, siamo ottimisti. Vogliamo assolutamente completare le opere e sono sicuro che porteremo a casa tutto ciò che è previsto“. Sulla possibilità che le gare di pattinaggio veloce si disputino a Milano, invece: “Sarà il Cio a decidere in base alle proposte che avanzeremo, ma non si tratta di un problema di ritardo, anzi di proposta“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Attilio, presidente della Regione Lombardia, ha parlato dei Giochi dia margine di un incontro con il presidente di Assolombarda e gli imprenditori del Consiglio generale in cui si è discusso di alcuni argomenti strategici per le imprese locali: “Stiamo recuperando tutti ie, come ribadito dal ministro Abodi, siamoassolutamentelee sono sicuro che porteremo a casa tutto ciò che è previsto“. Sulla possibilità che le gare di pattinaggio veloce si disputino a, invece: “Sarà il Cio a decidere in base alle proposte che avanzeremo, ma non si tratta di un problema di ritardo, anzi di proposta“. SportFace.

