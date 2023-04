Milano | controlli della Polizia di Stato a negozi | auto e persone in Darsena | un arresto per droga

(Di lunedì 27 marzo 2023) Nel corso del servizio serale predisposto dal Questore diGiuseppe Petronzi sono state sottoposti a controllo 52e 31 veicoli con 11 sanzioni comminate in base al CodiceStrada; 12 gli esercizi pubblici controllati con successive 7 contestazioni amministrative

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... flores_milano : @1950milu @annamariamoscar Naturalmente sì, che ricorderanno, e con schifo ! Però 'violentare' vuol dire una cosa b… - milanomagazine : L’attività dei poliziotti del Commissariato ha consentito di rinvenire i preziosi carichi nascosti nei retrobottega… - Empsun1969 : @fanpage A Genova muore un 15enne dopo aver simulato un incontro di boxe senza sfiorarsi né essere sfiorato. A Mila… - caroletta71 : RT @guttolo: PARALLELE 1. Processo 'escort' a Bari, il testimone Lavitola non si presenta in udienza. #Berlusconi davanti ai magistrati il… - GazzettinoL : Notizie flash del 30 Marzo Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele d… -

... prosecco: alcune di queste provenienti da vigneti di qualità superiore, che sono state ritrovate, durante dei, nascosti nei retrobottega di alcuni bar del quartiere Barriera di. Le ......dei carabinieri in un'immagine di archivio Parte delle bottiglie sequestrate sono state ritrovate durante dei, nascosti nei retrobottega di alcuni bar del quartiere Barriera didi ...serrati nel quartiere di Lambrate a, venerdì 31 marzo. L'esito è di un arresto per cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, un marocchino di 23 anni è stato sorpreso dalla ...

Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano per controlli Il Sole 24 ORE

L’amministratore delegato degli scali di Milano Malpensa e Linate: «Ora il compito è decarbonizzare il settore del trasporto aereo». Ita-Lufthansa «Noi siamo pronti» ...L'affondo dell'esponente di FdI: "Dove sono gli agenti di polizia locale, che dovrebbero controllare il capoluogo lombardo" ...