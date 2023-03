(Di lunedì 27 marzo 2023) Niente di gravedi Zlatancon la Nazionale della: allarme già rientrato per l’attaccante delGiungono ottime notizie dal ritiro dellaper ilper quanto riguarda le condizioni di Zlatan. Come riportato da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport infatti, l’attaccante Rossonero avrebbe giàil piccolo infortunio accusato ieri nell’allenamento di rifinitura. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Milan, sospiro di sollievo per Ibrahimovic: risolto l’infortunio con la Svezia - MilanLiveIT : #Ibrahimovic, le ultime dalla Svezia ???? Sospiro di sollievo per il #Milan - PaoloBellomo10 : @el__cantero È davvero una brutta cosa. Ne so qualcosa. Noi Milanisti per anni abbiamo tifato sapendo che dietro al… - STRIANOANTONIO : RT @tuttonapoli: Clamoroso, spunta audio di Spalletti sulla Champions: 'Milan? Sospiro di sollievo! Volevo evitare queste 2' - milansette : Napoli, spunta l'audio di Spalletti: 'Milan? Tirato un sospiro di sollievo, si era messa malissimo' VIDEO… -

Si può dunque tirare undi sollievo al momento. Sappiamo bene quanto Rade Krunic sia diventato un giocatore di fondamentale importanza per ildi Stefano Pioli . Aggiornamento 19.45: ...Futuro La verità sule l'offerta a gennaio' UN ITALIANO SENZA PASSAPORTO - Per il Guardian è ...di sollievo per Mancini, ma occhio: perché per le prossime partite del Togo il difensore ...di sollievo per Mazzocchi: risonanza negativa Ci sono buone notizie che arrivano dall'... Quando torna Messias C'è apprensione in casain vista della ripresa degli allenamenti. In una ...

Infortunio Ibrahimovic, l’annuncio sui social: sospiro di sollievo per il Milan MilanLive.it

Napoli Raspadori – Buone notizie per Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in vista del big-match contro il Milan in programma domenica 2 aprile alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona e ...Verso Napoli Milan, Spalletti tira un sospiro di sollievo: il motivo. Due giocatori sembrano sulla via del recupero Dopo la sosta delle Nazionali, il Milan affronterà allo stadio Maradona il Napoli di ...