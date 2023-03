Milan | problemi al polpaccio per Kalulu | salta il Napoli | a rischio per la Champions

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 marzo 2023) Brutte notizie per ilin vista del ritorno in campo in Serie A contro la capolista. Stefano Pioli perde un pezzo della propria difesa, Pierre, tornato anzitempo aello dopo essere stato convocato dalla Francia Under21 a causa di quella che, in un primissimo momento, sembrava essere soltanto una botta. Le visite mediche di rito dello staff rossonero hanno difatti evidenziato una lesione del muscolo soleo deldestro. Torna dunque di nuovo di moda questo muscolo in casa, dopo i tanti guai passati da Mike Maignan; non crediamo che il centrale difensivo possa stare fermo a lungo, ma sicuramente salterà la partita con il. I medici rossoneri infatti hanno annunciato nuovi controlli strumentali tra una settimana; impossibile ...