Milan-Napoli | Giordano | “La prima gara azzererà quanto visto in Serie A”

(Di lunedì 27 marzo 2023) Bruno, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle sfide tradelle prossime settimane

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Nelle prime tre ore di vendita riservata agli abbonati, venduti 14mila biglietti per l’andata dei quarti di finale… - radiokisskiss : @NiallOfficial a Radio Kiss Kiss: “Seguo anche il calcio italiano. Della Serie A adoro il Napoli, è veramente una g… - DiegoDeLucaTwit : Nel 1988, il #Napoli era in piena lotta Scudetto con il #Milan. Nello scontro diretto del 1 maggio, i rossoneri si… - Luxgraph : Juve, Chiesa in Austria: l'esito dei controlli dal professor Fink - Luxgraph : 'Nagelsmann-Bayern, chi sono i sei giocatori che volevano l’esonero' -

... altrettanto si può dire per Stefano Pioli che, improvvisamente, ha perso il suo. Il tecnico ... in Champions League, con il. Un exploit in Europa, o la conferma nella massima ...A Milano non gli perdonano il fatto di avere perso lo scudetto l'anno scorso contro ile di essere adesso a una distanza siderale dalche si appresta a festeggiare il tricolore. In ...... diventando un cardine delscudettato e il vero perno centrale di una difesa che però quest'...destro che lo terrà fuori almeno per la sfida di domenica prossima al Maradona contro il, dopo ...

Non è facile competere ad altissimi livelli contenendo i costi, riducendo il monte ingaggi e svecchiando la rosa, ma lo stesso Milan l’anno scorso e il Napoli quest’anno han dato dimostrazione che non ...Secondo quanto riportato oggi da Sky Sport, domani ci sarà la ripresa degli allenamenti in casa Napoli e l’ex Sassuolo è atteso in gruppo, abile e arruolabile per la gara di campionato col Milan. Un ...