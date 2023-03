(Di lunedì 27 marzo 2023)del muscolo soleo delper Pierre. Il difensoreista è stato sottoposto in mattinata ad esami di controllo che hanno evidenziato la, per la quale si era ...

MILAN: LESIONE AL POLPACCIO DESTRO PER KALULU, NIENTE NAPOLI - Sportmediaset Sport Mediaset

Lesione è la parola che nessuno a Milanello voleva veder saltare fuori, soprattutto quando è abbinata a un muscolo del polpaccio. Nel comunicato del club anche in questo caso non è riportato il grado ...Lesione del muscolo soleo del polpaccio destro per Pierre Kalulu. Il difensore del Milan è stato sottoposto questa mattina a esami di controllo che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del ...