Milan, Leão ritrova il gol (Di lunedì 27 marzo 2023) Due mesi a digiuno di gol in campionato per Rafael Leao. Ma l’attaccante rossonero ha ritrovato il sorriso realizzando il gol del 6-0... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 marzo 2023) Due mesi a digiuno di gol in campionato per Rafael Leao. Ma l’attaccante rossonero hato il sorriso realizzando il gol del 6-0...

Portogallo ok: Ronaldo fa 124, Leao sbaglia un rigore ma poi rimedia Il giocatore del Milan cerca la gioia personale all'85, quando si procura e batte un calcio di rigore, ma il tiro è a mezza altezza, poco angolato e l'esitazione nella rincorsa non aiuta: para Moris. ... Milan, Leao torna a sorridere... a metà: in gol dopo due mesi, ma sbaglia un rigore 1 Il Milan ha un motivo per sorridere. Dopo oltre due mesi, Leao è tornato al gol con il Portogallo , nella vittoria a valanga dei lusitani sul Lussemburgo. Il portoghese, in gol all'89', ha prima fallito ... Lussemburgo - Portogallo, Leao protagonista in soli 15 : sbaglia un rigore, poi si inventa un bel gol (VIDEO) Solo un quarto d'ora per Rafael Leao nella sfida vinta per 6 - 0 dal Portogallo contro il Lussemburgo nel secondo turno delle qualificazioni agli Europei del 2024. L'attaccante del Milan però è riuscito a rendersi protagonista nello spezzone di gara giocato . Prima un rigore sbagliato, poi passano tre minuti e con un'azione solitaria si fa perdonare , riuscendo a segnare con il ... Il giocatore delcerca la gioia personale all'85, quando si procura e batte un calcio di rigore, ma il tiro è a mezza altezza, poco angolato e l'esitazione nella rincorsa non aiuta: para Moris. ...1 Ilha un motivo per sorridere. Dopo oltre due mesi, Leao è tornato al gol con il Portogallo , nella vittoria a valanga dei lusitani sul Lussemburgo. Il portoghese, in gol all'89', ha prima fallito ...Solo un quarto d'ora per Rafael Leao nella sfida vinta per 6 - 0 dal Portogallo contro il Lussemburgo nel secondo turno delle qualificazioni agli Europei del 2024. L'attaccante delperò è riuscito a rendersi protagonista nello spezzone di gara giocato . Prima un rigore sbagliato, poi passano tre minuti e con un'azione solitaria si fa perdonare , riuscendo a segnare con il ... Sorteggio Champions League: Milan-Napoli e Benfica-Inter ai quarti! Rivivi la diretta Corriere dello Sport