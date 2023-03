Milan | la Primavera Femminile vince la Viareggio Women’s Cup | News

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ladelha vinto laWomen's Cup contro la Rappresentativa Dilettanti Under 19

LIVE Milan Primavera Femminile: 1-1 dopo i tempi regolamentari in finale. Ora supplementari ed... Milan News

Le rossonere, raggiunte sul 2-2 dalla Rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti al 122', si sono poi imposte 4-1 dal dischetto per il primo successo della loro storia La Primavera femminile del ...Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, la Primavera del Milan Femminile ha vinto ai calci di rigore la Viareggio Women's Cup: rossonere perfette dal dischetto con tutte e 4 le calciatrici, mentre le ...