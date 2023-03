Milan, infortunio per Kalulu: salterà il Napoli? (Di lunedì 27 marzo 2023) Tegola per il Milan in vista per la prossima partita contro il Napoli: Pierre Kalulu, difensore rossonero, si è infortunato con la Nazionale Under 21 della Francia e rischia il match contro il club azzurro. infortunio per Kalulu: le condizioni Il difensore del Milan avrebbe riportato, nel corso di un match con la Nazionale Under L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tegola per ilin vista per la prossima partita contro il: Pierre, difensore rossonero, si è infortunato con la Nazionale Under 21 della Francia e rischia il match contro il club azzurro.per: le condizioni Il difensore delavrebbe riportato, nel corso di un match con la Nazionale Under L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Milan, problemi per #Kalulu con la #FranciaU21: la situazione - infoitsport : Milan, preoccupazione dalla Francia per l’infortunio di Kalulu - milansette : Infortunio Kalulu: in arrivo brutte notizie per Pioli? Le ultime - CalcioNews24 : #Milan, preoccupano le condizioni di Zlatan #Ibrahimovic - milansette : Svezia, Andersson sull'infortunio di Ibrahimovic: 'Dobbiamo valutarlo' -