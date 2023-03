Milan, infortunio Kalulu: ecco l’esito degli esami (Di lunedì 27 marzo 2023) Pierre Kalulu, difensore del Milan, è stato sottoposto questa mattina a esami di controllo che hanno evidenziato una lesione Pierre Kalulu, difensore del Milan, è stato sottoposto questa mattina a esami di controllo che hanno evidenziato una lesione. Secondo quanto riportato da Milanews24, il centrale francese ha rimediato più precisamente una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Brutta tegola per Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di Kalulu per le prossime partite. Il difensore rossonero si sottoporrà a un nuovo controllo strumentale fra una settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Pierre, difensore del, è stato sottoposto questa mattina adi controllo che hanno evidenziato una lesione Pierre, difensore del, è stato sottoposto questa mattina adi controllo che hanno evidenziato una lesione. Secondo quanto riportato daews24, il centrale francese ha rimediato più precisamente una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Brutta tegola per Stefano Pioli, che dovrà fare a meno diper le prossime partite. Il difensore rossonero si sottoporrà a un nuovo controllo strumentale fra una settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Milan, problemi per #Kalulu con la #FranciaU21: la situazione - MilanPress_it : #Milan: #Pioli perde #Kalulu, il suo punto fermo ? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Infortunio Kalulu, c'è lesione: salterà il Napoli, a rischio anche il match di Champions - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Infortunio Kalulu, c'è lesione: salterà il Napoli, a rischio anche il match di Champions - fiock81 : Alla vigilia del quarto di finale di CL non poteva non ricomparire il famigerato culo Milan. Partite saltate in car… -