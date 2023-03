Milan: infortunio al polpaccio per Kalulu, salterà il Napoli (Di lunedì 27 marzo 2023) Arriva l’ufficialità dal Milan: Pierre Kalulu salterà il Napoli il due aprile. Domenica sere andrà in scena il big match di giornata al Maradona tra il Napoli e i rossoneri. Pierre Kalulu nei giorni scorsi aveva lasciato il ritiro della nazionale francese Under 21 per un infortunio. Oggi gli esami che hanno confermato la lesione. I media francesi riportavano ieri di una botta al polpaccio, ma il il ritorno del difensore in Italia ha creato una certa apprensione: “Questa mattina Pierre Kalulu è stato sottoposto a esami di controllo che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Nuovo controllo strumentale verrà effettuato fra una settimana“. Questo il comunicato pubblicato sul sito del ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) Arriva l’ufficialità dal: Pierreilil due aprile. Domenica sere andrà in scena il big match di giornata al Maradona tra ile i rossoneri. Pierrenei giorni scorsi aveva lasciato il ritiro della nazionale francese Under 21 per un. Oggi gli esami che hanno confermato la lesione. I media francesi riportavano ieri di una botta al, ma il il ritorno del difensore in Italia ha creato una certa apprensione: “Questa mattina Pierreè stato sottoposto a esami di controllo che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo deldestro. Nuovo controllo strumentale verrà effettuato fra una settimana“. Questo il comunicato pubblicato sul sito del ...

Milan, infortunio Kalulu: lesione al polpaccio, salta il Napoli

Pierre Kalulu, difensore del Milan, è stato sottoposto questa mattina a esami di controllo che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Nuovo controllo strumentale verrà effettuato fra una settimana e quindi il calciatore salterà sicuramente la sfida di domenica in casa Napoli.