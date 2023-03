Milan | Ibrahimovic si ferma con la Svezia Kalulu va ko | oggi gli esami

(Di lunedì 27 marzo 2023) Brutte notizie per il: sia Zlatanche Pierrehanno accusato dei problemi fisici in nazionale. Ecco come stanno

Zlatan Ibrahimovic fa preoccupare il Milan, l'attaccante si è fermato in Nazionale e ora dovrà essere valutato. Ibrahimovic è costretto a lavoro differenziato con la propria Nazionale a causa di un leggero problema fisico. Il ct Janne Andersson ha commentato così la situazione del centravanti del Milan.

Champions League o meno, il Milan in estate potrebbe compiere una rivoluzione nel settore avanzato di campo. L’attacco sarà sicuramente il reparto in cui Maldini e Mssara agiranno maggiormente. Ibrahi ...Tegola in casa Milan in vista della ripresa del campionato. Come fa sapere RMC Sports, Pierre Kalulu ha avvertito un fastidio al polpaccio e ha già lasciato il ritiro dell'Under 21 della Francia. Il d ...