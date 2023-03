Milan, futuro in prestito per Adli (Di lunedì 27 marzo 2023) Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, Yacine Adli è destinato a lasciare il Milan con la formula del prestito. Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 marzo 2023) Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, Yacineè destinato a lasciare ilcon la formula del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Futuro #Conte, le quote: #Inter 4.50 #Juventus 5.50 #Roma 6.50 #Milan 6.50 #Real 10.00 #Psg 15.00 #Newcastle 15.0… - gippu1 : 30 anni fa, in Milan-Parma del #21marzo 1993, una punizione di Tino Asprilla interrompeva al minuto 58 il ciclo di… - marcoconterio : ?????? Il #Milan pensa al futuro e nel mirino c'è il crack del #Montpellier, classe 2003, 12 gol in Ligue 1, Elye Wah… - sportli26181512 : Milan, futuro in prestito per Adli: Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, Yacine Adli è destinato a l… - amicieli199810 : RT @marifcinter: Futuro #Conte, le quote: #Inter 4.50 #Juventus 5.50 #Roma 6.50 #Milan 6.50 #Real 10.00 #Psg 15.00 #Newcastle 15.00 #Chel… -