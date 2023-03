Migranti, Tajani: “Dobbiamo aiutare la Tunisia” (Di lunedì 27 marzo 2023) “Sono due mesi che stiamo dicendo, in tutti i tavoli internazionali, quello che sta per accadere: Dobbiamo aiutare la Tunisia con finanziamenti da parte di Fmi e Banca mondiale, dando almeno i primi aiuti in attesa delle riforme e di una verifica dei passi avanti. Ormai è un cane che si morde la coda, l’emergenza finanziaria alimenta quella dei Migranti”. È quanto ha detto al Corriere il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Per il ministro degli Esteri Tajani serve un Piano Marshall per la Tunisia, perché l’emergenza finanziaria alimenta quella dei Migranti “Se ci sono delle regole vanno rispettate – ha aggiunto il ministro degli Esteri parlando ancora dei Migranti -, lo Stato sta facendo tutto quello che è in suo potere, non c’è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) “Sono due mesi che stiamo dicendo, in tutti i tavoli internazionali, quello che sta per accadere:lacon finanziamenti da parte di Fmi e Banca mondiale, dando almeno i primi aiuti in attesa delle riforme e di una verifica dei passi avanti. Ormai è un cane che si morde la coda, l’emergenza finanziaria alimenta quella dei”. È quanto ha detto al Corriere il ministro degli Esteri, Antonio. Per il ministro degli Esteriserve un Piano Marshall per la, perché l’emergenza finanziaria alimenta quella dei“Se ci sono delle regole vanno rispettate – ha aggiunto il ministro degli Esteri parlando ancora dei-, lo Stato sta facendo tutto quello che è in suo potere, non c’è ...

