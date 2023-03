Migranti, sbarcati in 650 a Roccella Ionica. Salvini: “Italia sotto attacco” (Di lunedì 27 marzo 2023) Sono arrivati in 650, nella notte, all’interno del porto di Roccella Ionica a bordo di un peschereccio di 30 metri partito dalla Libia sfuggendo ad ogni controllo. I Migranti dell’ultimo sbarco nella Locride, tutti uomini, provengono da Siria, Pakistan, Egitto e Bangladesh e hanno viaggiato per circa 5 giorni prima di entrare in porto e L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Sono arrivati in 650, nella notte, all’interno del porto dia bordo di un peschereccio di 30 metri partito dalla Libia sfuggendo ad ogni controllo. Idell’ultimo sbarco nella Locride, tutti uomini, provengono da Siria, Pakistan, Egitto e Bangladesh e hanno viaggiato per circa 5 giorni prima di entrare in porto e L'articolo proviene da Inews24.it.

