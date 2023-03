Migranti, Salvini: 'L'Italia sotto attacco, non le Ong' (Di lunedì 27 marzo 2023) Mentre si susseguono gli arrivi sulle coste Italiane, l'ultimo in ordine di tempo stamattina a Roccella Ionica, in Calabria, con 650 Migranti sbarcati. Un tema che è anche al centro del dibattito ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 marzo 2023) Mentre si susseguono gli arrivi sulle costene, l'ultimo in ordine di tempo stamattina a Roccella Ionica, in Calabria, con 650sbarcati. Un tema che è anche al centro del dibattito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L'ammiraglio Liardo, che nel 2021 testimoniò al processo Open Arms in difesa di Salvini, passerà presto al comando… - CarloCalenda : Abbiamo proposto al governo, nell’intervento in Senato della scorsa settimana, di far ripristinare la missione Sofi… - repubblica : Migranti, l'Ue invoca una Sophia bis, l’operazione che 5 anni fa fu affondata da Salvini - ulisse62 : #Salvini sui migranti 'Italia sotto attacco'. Ma non dovevano colpire gli scafisti in tutto il globo terracqueo? - LaCnews24 : Emergenza migranti, Salvini: «È l’Italia sotto attacco non le Ong» -