Migranti, Salvini: 'L'Italia è sotto attacco da Paesi stranieri che finanziano le Ong' (Di lunedì 27 marzo 2023) Secondo Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture l'Italia è sotto attacco. L'assalto al nostro Paese, secondo il leader della Lega, sarebbe portato da Paesi stranieri che finanzierebbero il ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 marzo 2023) Secondo Matteo, ministro delle Infrastrutture l'. L'assalto al nostro Paese, secondo il leader della Lega, sarebbe portato dache finanzierebbero il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L'ammiraglio Liardo, che nel 2021 testimoniò al processo Open Arms in difesa di Salvini, passerà presto al comando… - CarloCalenda : Abbiamo proposto al governo, nell’intervento in Senato della scorsa settimana, di far ripristinare la missione Sofi… - repubblica : Migranti, l'Ue invoca una Sophia bis, l’operazione che 5 anni fa fu affondata da Salvini - PaoloBersani9 : @LegaSalvini @corriere @MediasetTgcom24 Chi ostacola per suo vantaggio i salvataggi delle navi #ONG si rende corr… - Gabriele_fisico : @LegaSalvini Oh vantatevi che volete costringere le #ong ad incontrare migranti in difficoltà e devono lasciarli a… -