Migranti | Roccella Jonica | sbarcati in 650 autonomamente

Migranti, negli ultimi 5 giorni arrivate 1.500 persone Solo nel porto di Roccella Ionica, negli ultimi cinque giorni, sono giunte 1.500 persone. Sono arrivati in 650, nella notte, all'interno del porto di Roccella Ionica a bordo di un peschereccio di 30 metri partito dalla Libia sfuggendo ad ogni controllo. I migranti dell'ultimo sbarco sono stati sistemati per il momento, all'interno del palasport mentre un gruppo ha già abbandonato Roccella verso altre strutture messe a disposizione dei comuni limitrofi. Salvini: 'È l'Italia sotto attacco, non le Ong'.