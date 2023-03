Migranti: Pagano (Fi), 'serve politica Ue, importante contributo Europol' (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - “Il traffico dei Migranti è una forma di criminalità che richiede una risposta prioritaria e adeguata a livello europeo. L'Ue, nel corso degli anni, ha certamente rafforzato gli strumenti di contrasto ma occorre affinare ulteriormente l'azione preventiva e repressiva, cui Europol offre un contributo inestimabile”. Lo ha affermato il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano, di Forza Italia, intervenendo alla Dodicesima riunione del Gruppo di controllo parlamentare congiunto su Europol (Jpsg) in corso a Stoccolma. “Ogni intervento in questo ambito sarà insufficiente -ha aggiunto- se l'Unione non svilupperà una reale politica migratoria, in coerenza con i principi della equa ripartizione degli oneri e della solidarietà ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - “Il traffico deiè una forma di criminalità che richiede una risposta prioritaria e adeguata a livello europeo. L'Ue, nel corso degli anni, ha certamente rafforzato gli strumenti di contrasto ma occorre affinare ulteriormente l'azione preventiva e repressiva, cuioffre uninestimabile”. Lo ha affermato il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario, di Forza Italia, intervenendo alla Dodicesima riunione del Gruppo di controllo parlamentare congiunto su(Jpsg) in corso a Stoccolma. “Ogni intervento in questo ambito sarà insufficiente -ha aggiunto- se l'Unione non svilupperà una realemigratoria, in coerenza con i principi della equa ripartizione degli oneri e della solidarietà ...

