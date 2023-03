Migranti, oggi il via al click day. Ingresso per oltre 82 mila lavoratori stagionali (Di lunedì 27 marzo 2023) AGI - Scatta ufficialmente il click day per la presentazione in via esclusivamente telematica delle domande per gli 82.705 lavoratori extracomunitari previsti dal cosiddetto 'decreto flussi', pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 gennaio scorso. Il decreto disciplina la programmazione transitoria dei flussi d'Ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato. Nell'ambito della quota massima indicata all'articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 38.705 unità, comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, di ... Leggi su agi (Di lunedì 27 marzo 2023) AGI - Scatta ufficialmente ilday per la presentazione in via esclusivamente telematica delle domande per gli 82.705extracomunitari previsti dal cosiddetto 'decreto flussi', pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 gennaio scorso. Il decreto disciplina la programmazione transitoria dei flussi d'deinon comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato. Nell'ambito della quota massima indicata all'articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 38.705 unità, comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di sorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di sorno rilasciati ad altro titolo, di ...

