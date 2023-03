Migranti: nuovo sbarco stanotte a Roccella Ionica, 650 su un peschereccio (Di lunedì 27 marzo 2023) Ancora sbarchi segnalati sulle coste calabresi. Sono arrivati in 650, nella notte, all'interno del porto di Roccella Ionica a bordo di un peschereccio di 30 metri partito dalla Libia sfuggendo ad ogni ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 marzo 2023) Ancora sbarchi segnalati sulle coste calabresi. Sono arrivati in 650, nella notte, all'interno del porto dia bordo di undi 30 metri partito dalla Libia sfuggendo ad ogni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La nave Louise Michel dell'omonima ong, finanziata dall'artista Banksy, è in stato di fermo nel porto di Lampedusa… - fattoquotidiano : La nave ong di Banksy bloccata a Lampedusa dal nuovo decreto Migranti. L’hotspot dell’isola al collasso: 2.494 ospi… - localteamtv : Lampedusa, nuovo sbarco di migranti: entra in porto un peschereccio con bandiera tunisina: diretta video - tiscalinews : La Ong di #Banksy in stato di fermo a Lampedusa. Lo stop per le norme del nuovo decreto. ?? @an_loi… - COLDIRETTITOSCA : #MIGRANTI: NUOVO DECRETO FLUSSI E CONTRATTI DI LAVORO OCCASIONALI PER STUDENTI, DISOCCUPATI ED ANCHE PERCETTORI RED… -