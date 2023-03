Migranti, Lupi: «Situazione drammatica, inutile mettersi una mano davanti agli occhi» (Di lunedì 27 marzo 2023) «Migranti? La piena emergenza c’è perché c’è una Situazione drammatica a livello internazionale. inutile nascondersi o mettersi una mano davanti agli occhi. Si rischia che non solo un aumento degli sbarchi ma una catastrofe da un punto di vista dei flussi che arriveranno dalla Tunisia. Quando noi diciamo con la Meloni, con il centrodestra, che bisogna tornare ad essere protagonisti con una politica del Mediterraneo, lo diciamo perché questo è stato il vero peccato della classe politica italiana ed europea: aver abbandonato il Mediterraneo e l’Africa. Fermezza, sicurezza, caccia agli scafisti della morte e decreto flussi con possibilità di gestione e investimenti sono la strada. Se poi vogliamo continuare nello sport ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) «? La piena emergenza c’è perché c’è unaa livello internazionale.nascondersi ouna. Si rischia che non solo un aumento degli sbarchi ma una catastrofe da un punto di vista dei flussi che arriveranno dalla Tunisia. Quando noi diciamo con la Meloni, con il centrodestra, che bisogna tornare ad essere protagonisti con una politica del Mediterraneo, lo diciamo perché questo è stato il vero peccato della classe politica italiana ed europea: aver abbandonato il Mediterraneo e l’Africa. Fermezza, sicurezza, cacciascafisti della morte e decreto flussi con possibilità di gestione e investimenti sono la strada. Se poi vogliamo continuare nello sport ...

