Migranti, l'ong Louise Michel si oppone al fermo. Nuovo maxi sbarco a Roccella Jonica (Di lunedì 27 marzo 2023) Nel porto della Locride, negli ultimi cinque giorni, sono giunte 1.500 persone. Salvini: 'È l'Italia sotto attacco, non le Ong'. Continuano i trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa. Gentiloni vede ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Nel porto della Locride, negli ultimi cinque giorni, sono giunte 1.500 persone. Salvini: 'È l'Italia sotto attacco, non le Ong'. Continuano i trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa. Gentiloni vede ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La nave Louise Michel dell'omonima ong, finanziata dall'artista Banksy, è in stato di fermo nel porto di Lampedusa… - fattoquotidiano : La nave ong di Banksy bloccata a Lampedusa dal nuovo decreto Migranti. L’hotspot dell’isola al collasso: 2.494 ospi… - CarloCalenda : Le ONG non regolano un bel nulla. L’immigrazione è “regolata” dall’instabilità politica, economica e climatica. Le… - CasatiSilvano : RT @CarloCalenda: Le ONG non regolano un bel nulla. L’immigrazione è “regolata” dall’instabilità politica, economica e climatica. Le ONG sa… - Pilipo83 : RT @CarloCalenda: Le ONG non regolano un bel nulla. L’immigrazione è “regolata” dall’instabilità politica, economica e climatica. Le ONG sa… -