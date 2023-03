Migranti, lavoratori extracomunitari: overbooking al click day (Di lunedì 27 marzo 2023) click day in overbooking con le domande di ingresso per lavoratori extracomunitari che hanno di gran lunga superato le disponibilità a conferma della mancanza di manodopera che interessa diversi settori dell’economia: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento alle domande presentate a partire dal 27 marzo in base al dpcm di programmazione transitoria dei flussi che stabilisce 82.705 ingressi, in aumento rispetto ai 69.700 dell’anno precedente. Un provvedimento che fissa a 44.000 unità (contro le 42.000 dello scorso anno) le quote per lavoro stagionale attese principalmente nelle campagne, oltre che nel settore turistico alberghiero. Anche se non esiste una suddivisione a livello territoriale, le regioni dove si concentrano le richieste di ingresso secondo la Coldiretti sono quelle che richiedono un grande impegno ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 marzo 2023)day incon le domande di ingresso perche hanno di gran lunga superato le disponibilità a conferma della mancanza di manodopera che interessa diversi settori dell’economia: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento alle domande presentate a partire dal 27 marzo in base al dpcm di programmazione transitoria dei flussi che stabilisce 82.705 ingressi, in aumento rispetto ai 69.700 dell’anno precedente. Un provvedimento che fissa a 44.000 unità (contro le 42.000 dello scorso anno) le quote per lavoro stagionale attese principalmente nelle campagne, oltre che nel settore turistico alberghiero. Anche se non esiste una suddivisione a livello territoriale, le regioni dove si concentrano le richieste di ingresso secondo la Coldiretti sono quelle che richiedono un grande impegno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Migranti, 650 sbarcati in Calabria. Salvini: Italia sotto attacco. Click day per i lavoratori extracomunitari subit… - fisco24_info : Migranti, click day in overbooking: domande oltre la disponibilità: 'Nelle campagne servono almeno 100mila lavorato… - maino_paolo82 : @canislupus80 @Lorenzo36522471 E non lo troveranno perché arriva il click day per richiedere tot migranti di cui si… - ladyrosmarino : RT @LaNotiziaTweet: Oggi il click day per oltre 82mila migranti. Intanto nella notte in 650 sbarcano autonomamente nel porto di Roccella Io… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Oggi il click day per oltre 82mila migranti. Intanto nella notte in 650 sbarcano autonomamente nel porto di Roccella Io… -

Migranti, lavoratori extracomunitari: overbooking al click day Click day in overbooking con le domande di ingresso per lavoratori extracomunitari che hanno di gran lunga superato le disponibilità a conferma della mancanza di manodopera che interessa diversi settori dell'economia: è quanto afferma la Coldiretti in ... Migranti, click day in overbooking: domande oltre la disponibilità "In Italia un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da mani straniere, con 358mila lavoratori provenienti da ben 164 Paesi", rileva la Coldiretti, citando i dati del Dossier Statistico ... Migranti, Coldiretti: Overbooking al Click day per 82.705 ingressi. Le domande superano le disponibilità, serve un nuovo decreto I lavoratori stranieri occupati in agricoltura " continua la Coldiretti " sono per la maggior parte provenienti da Romania, Marocco, India e Albania, ma ci sono rappresentanti di un po' tutte le ... Click day in overbooking con le domande di ingresso perextracomunitari che hanno di gran lunga superato le disponibilità a conferma della mancanza di manodopera che interessa diversi settori dell'economia: è quanto afferma la Coldiretti in ..."In Italia un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da mani straniere, con 358milaprovenienti da ben 164 Paesi", rileva la Coldiretti, citando i dati del Dossier Statistico ...stranieri occupati in agricoltura " continua la Coldiretti " sono per la maggior parte provenienti da Romania, Marocco, India e Albania, ma ci sono rappresentanti di un po' tutte le ... Migranti, lavoratori extracomunitari: overbooking al click day ... Il Denaro Israele in rivolta, da Netanyahu stop a riforma giustizia Riascolta Israele in rivolta, da Netanyahu stop a riforma giustizia di Effetto giorno. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE. Migranti. “Facciamo di Messina città dell’integrazione” VIDEO Al suo fianco una ventina di famiglie di migranti che vivono a Gangi ... con un accompagnamento dai sei ai dodici mesi. Si danno lavoro e casa in prima battuta, in modo che la famiglia stessa possa ... Riascolta Israele in rivolta, da Netanyahu stop a riforma giustizia di Effetto giorno. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Al suo fianco una ventina di famiglie di migranti che vivono a Gangi ... con un accompagnamento dai sei ai dodici mesi. Si danno lavoro e casa in prima battuta, in modo che la famiglia stessa possa ...