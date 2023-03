Migranti, la Guardia Costiera va allo scontro con le Ong "Intralciano i nostri soccorsi e non rispettano le regole" (Di lunedì 27 marzo 2023) Tra la Guardia Costiera e le navi Ong nel Mediterraneo adesso è scontro aperto. Durissimo il comunicato dell'autorità di vigilanza del mare nei confronti dell'organizzazioni no profit per il salvataggio di Migranti. La Guardia Costiera ieri - si legge sul Corriere della Sera - ha fatto sapere con una nota di aver soccorso "in 48 ore oltre 3.300 persone a bordo di 58 imbarcazioni» nel Mediterraneo. Questo per replicare a chi aveva lanciato accuse dopo il naufragio di Cutro. Attenzione, però. La nota conteneva anche un avverbio: «Ciononostante». E si riferiva, in modo chiarissimo, alle Ong. Accusate per la prima volta apertamente di essere un ostacolo alle operazioni di soccorso in mare anziché un aiuto. Un attacco frontale. La colpa innanzitutto — è scritto nella nota — è delle «continue ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 27 marzo 2023) Tra lae le navi Ong nel Mediterraneo adesso èaperto. Durissimo il comunicato dell'autorità di vigilanza del mare nei confronti dell'organizzazioni no profit per il salvataggio di. Laieri - si legge sul Corriere della Sera - ha fatto sapere con una nota di aver soccorso "in 48 ore oltre 3.300 persone a bordo di 58 imbarcazioni» nel Mediterraneo. Questo per replicare a chi aveva lanciato accuse dopo il naufragio di Cutro. Attenzione, però. La nota conteneva anche un avverbio: «Ciononostante». E si riferiva, in modo chiarissimo, alle Ong. Accusate per la prima volta apertamente di essere un ostacolo alle operazioni di soccorso in mare anziché un aiuto. Un attacco frontale. La colpa innanzitutto — è scritto nella nota — è delle «continue ...

