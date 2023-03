Migranti, la Guardia Costiera si è stufata delle Ong (Di lunedì 27 marzo 2023) È uscito il mio libro Il Padreterno è liberale: puoi trovarlo in libreria o sulle piattaforme digitali. 00:00 “Ong sotto attacco”, scrive per Repubblica. Ma per la Guardia Costiera la realtà è un poì diversa: le Ong ostacolano i soccorsi per tutti gli altri. Tajani parla di ingerenze straniere in Tunisia. 04:15 Il pacato Gabrielli, ex capo della polizia, attacca frontalmente Piantedosi. Sulla Stampa attacca la linea dura, la conferenza stampa di Cutro e “difende” gli scafisti. 05:55 Accoglienza, i sindaci battono cassa. Chi paga e come vivono queste persone? 07:15 Maternità surrogata, tutti contro la Roccella. Incredibile il pezzo di Donatella Stasio contro la Meloni e contro la sua definizione di “madre”: veleno allo stato puro, senza alcuna logica. 12:36 Giuliano Ferrara: l’opposizione non si fa così. 13:25 Schlein balla da sola: favolosa la ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 27 marzo 2023) È uscito il mio libro Il Padreterno è liberale: puoi trovarlo in libreria o sulle piattaforme digitali. 00:00 “Ong sotto attacco”, scrive per Repubblica. Ma per lala realtà è un poì diversa: le Ong ostacolano i soccorsi per tutti gli altri. Tajani parla di ingerenze straniere in Tunisia. 04:15 Il pacato Gabrielli, ex capo della polizia, attacca frontalmente Piantedosi. Sulla Stampa attacca la linea dura, la conferenza stampa di Cutro e “difende” gli scafisti. 05:55 Accoglienza, i sindaci battono cassa. Chi paga e come vivono queste persone? 07:15 Maternità surrogata, tutti contro la Roccella. Incredibile il pezzo di Donatella Stasio contro la Meloni e contro la sua definizione di “madre”: veleno allo stato puro, senza alcuna logica. 12:36 Giuliano Ferrara: l’opposizione non si fa così. 13:25 Schlein balla da sola: favolosa la ...

