Migranti, il Viminale lancia l’allarme: “Quadruplicati gli sbarchi rispetto al 2022” (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Viminale lancia l’allarme sugli sbarchi dei Migranti arrivati in Italia nel primo trimestre del 2023. Sono infatti quasi 27mila i clandestini soccorsi – o sbarcati – in mare. Numeri record, secondo il Viminale, che sono il quadruplo degli arrivi del primo trimestre dello scorso anno. “Dall’1 gennaio a oggi sono 26.927 i Migranti sbarcati sulle coste ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Ilsuglideiarrivati in Italia nel primo trimestre del 2023. Sono infatti quasi 27mila i clandestini soccorsi – o sbarcati – in mare. Numeri record, secondo il, che sono il quadruplo degli arrivi del primo trimestre dello scorso anno. “Dall’1 gennaio a oggi sono 26.927 isbarcati sulle coste ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EdoardoBuffoni : Numero dei migranti sbarcati in Italia: gennaio-marzo 2021: 7.428 gennaio-marzo 2022: 6.832 gennaio-marzo 2023:… - ErmannoKilgore : RT @Alexme22Alex: Secondo i dati del Viminale da gennaio a oggi in Italia sono già sbarcati oltre 26.900 #migranti. record ??????. é altamente… - Alexme22Alex : Secondo i dati del Viminale da gennaio a oggi in Italia sono già sbarcati oltre 26.900 #migranti. record ??????. é alt… - brunieradino : @Viminale @Piantedosim @LegaSalvini @matteosalvinimi Caro #Piantedosi, poiché dopo più di 5 mesi il piano anti inva… - Radio1Rai : ??#Immigrazione #Viminale Dal 23 al 27 marzo sono sbarcati in Italia 6.564 persone, col il picco di arrivi il 24 mar… -