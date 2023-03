Migranti, i veri numeri dell'emergenza. Lampedusa al collasso e sbarchi continui (Di lunedì 27 marzo 2023) Una realtà prossima al collasso. Un enorme problema che, se non affrontato, rischia di essere l'argomento del giorno per i prossimi sei mesi. Un'estate, quella alle porte, che potrebbe rivelarsi quella della catastrofe. O della sospirata svolta europea. Sono 1.425 i Migranti ospiti in questo momento dell'hotspot di Lampedusa da dove, ieri, sono stati trasferiti 363 profughi con il traghetto di linea per Porto Empedocle e 526 con la nave militare Diciotti, a Reggio Calabria. Oggi, secondo quanto programmato dalla Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, altri 70 Migranti verranno trasferiti, con un aereo militare, a Cagliari. Un'emergenza continua, descritta da numeri, ad oggi, impietosi. Basta sfogliare il cruscotto ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 marzo 2023) Una realtà prossima al. Un enorme problema che, se non affrontato, rischia di essere l'argomento del giorno per i prossimi sei mesi. Un'estate, quella alle porte, che potrebbe rivelarsi quellaa catastrofe. Oa sospirata svolta europea. Sono 1.425 iospiti in questo momento'hotspot dida dove, ieri, sono stati trasferiti 363 profughi con il traghetto di linea per Porto Empedocle e 526 con la nave militare Diciotti, a Reggio Calabria. Oggi, secondo quanto programmato dalla Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, altri 70verranno trasferiti, con un aereo militare, a Cagliari. Un'continua, descritta da, ad oggi, impietosi. Basta sfogliare il cruscotto ...

