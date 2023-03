(Di lunedì 27 marzo 2023) A Non è l'arena se la prende con Bruxelles per lo scarso aiuto fornito all'Italia: "Mi sono stancato, ha un atteggiamento molto fariseo"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daemon348 : INCOLLATI ALLA TV continuate a farvi prendere in giro; destra - sinistra #Capezzone, #Giletti #Giordano, 'la zinga… -

Massimo: "Ringrazio Travaglio per essere qui a Non è l'arena a presentare il suo libro Scemi di ... Abbonati per leggere anche Leggi anche Recovery,, Ue: le lacune del governo e il ...De Benedetti spiazza Padellaro: le tasse in Svizzera, gelo in studio Non c'è solo il naufragio di Cutro e le polemiche sul decretodel governo di Giorgia Meloni.punge il Pd, l'...... nello specifico, la tragedia di Cutro con oltre 70morti nel naufragio di due settimane fa a poche decine di metri dalle coste della Calabria. Altra domanda dia cui De Benedetti ...

Migranti, Giletti sferza la Ue: "Continuano a prenderci in giro" ilGiornale.it

Pio e Amedeo Fabio Fazio. Il duo comico ha lanciato una frecciata al conduttore in un'intervista al Corriere della Sera.Secondo il portale televisivo “TvBlog”, Massimo Giletti sarebbe pronto a tornare in Rai. Il conduttore e giornalista potrebbe prendere il posto di Fabio Fazio.