Migranti | Foti Fdi | ' nota Fdf conferma ostacoli ong' **

(Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Lo abbiamo detto e ribadiamo: l'Italia non può essere lasciata da sola nella gestione dell'immigrazione irregolare. Ciò che dichiara la Guardia di finanza allarma sulla gestione dei flussi. Con unala Gdf fa sapere che le ong ostacolano i salvataggi. Le continue chiamate delle organizzazioni non governative, infatti, hanno sovraccaricato i sistemi, sovrapponendosi e duplicando le segnalazioni dei già presenti assetti aerei dello Stato. Chiaro è che questa situazione destinata a degenerare va frenata, paventando il nuovo rischio che proviene dalle coste tunisine e turche. Il Governo Meloni inasprisce le pene per i trafficanti di morte e chiede a gran voce all'Ue di intervenire". Lo dichiara Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.